Ataf fallisce il tentativo di conciliazione | confermato lo sciopero ma i sindacati aprono al dialogo
Il tentativo di conciliazione tra Ataf e i sindacati è fallito. Lo sciopero è stato confermato, anche se i sindacati hanno aperto a future discussioni.
. E' quanto emerge dall'incontro - conclusosi con un nulla di fatto - tenuto ieri, mercoledì 27 maggio, presso la Prefettura di Foggia e finalizzato ad esperire le procedure di raffreddamento e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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