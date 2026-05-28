Ataf fallisce il tentativo di conciliazione | confermato lo sciopero ma i sindacati aprono al dialogo

Da foggiatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tentativo di conciliazione tra Ataf e i sindacati è fallito. Lo sciopero è stato confermato, anche se i sindacati hanno aperto a future discussioni.

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. E' quanto emerge dall'incontro - conclusosi con un nulla di fatto - tenuto ieri, mercoledì 27 maggio, presso la Prefettura di Foggia e finalizzato ad esperire le procedure di raffreddamento e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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