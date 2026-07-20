Circa 250 operai hanno incrociato le braccia alla Tamini di Legnano, chiedendo un aumento del premio aziendale. La protesta si è svolta con due presidi davanti ai cancelli di via Ovidio, uno al mattino e uno nel pomeriggio. Successivamente, i rappresentanti dei lavoratori si sono incontrati con i vertici dell'azienda nella sede di Assolombarda.

Legnano, 20 luglio 2026 – Due presidi – uno la mattina e uno nel pomeriggio – davanti ai cancelli di via Ovidio e poi l’incontro con i vertici della società nella sede di Assolombarda. I dipendenti della Tamini di Legnano hanno incrociato le braccia. Chiedono la distribuzione dei profitti a bilancio, attraverso una contrattazione di secondo livello che migliori – e aumenti – il premio di risultato. Lo sciopero è stato proclamato dalla Cgil e dalla Uil e ha visto la partecipazione di oltre 250 addetti del polo di eccellenza, che fa parte del gruppo Terna e che si occupa di progettazione e produzione di trasformatori per industrie e operatori energetici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Sciopero alla Tamini di Legnano, 250 operai incrociano le braccia. “Vogliamo l’aumento del premio aziendale”

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