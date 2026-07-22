Legittima difesa | Salvini incalza e la maggioranza indecisa sul da farsi

Il centrodestra presenta posizioni divergenti sulla sicurezza, con la Lega che spinge per una maggiore tutela della difesa personale e per il controllo dei cortei. La maggioranza appare indecisa sul percorso da seguire, mentre tutti i partiti concordano sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza. La discussione riguarda principalmente le modalità di intervento e le norme da applicare in ambito di legittima difesa.

Tutti vogliono più sicurezza. Ma sulla strada da prendere, il centrodestra ha tre corsie diverse. La Lega accelera sulla difesa personale e sui cortei. FdI sterza sui risarcimenti. FI mette i freni. Nel mezzo, un decreto che fa fatica ad avanzare e una maggioranza che rischia di arrivare in Aula senza idee compatte. A riaprire la crepa è ancora la questione della legittima difesa. Due casi recenti hanno riportato tutto al centro del dibattito: la condanna definitiva al gioielliere Mario Roggero e la morte in fermo a Bologna di Abderrahim Fakir, il cittadino marocchino bloccato dalle forze dell’ordine. Da qui la mossa della Lega: cancellare il criterio della proporzionalità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi

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