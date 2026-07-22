Legittima difesa | Salvini incalza con la maggioranza indecisa sul da farsi

Il centrodestra è diviso sulla proposta di legge sulla legittima difesa. La Lega spinge per rafforzare la tutela sulla difesa personale e l’uso dei cortei, mentre altri membri della coalizione mantengono posizioni più cautelative. La discussione si svolge in un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza pubblica, con la maggioranza che appare indecisa sulle modifiche da adottare.

Tutti vogliono più sicurezza. Ma sulla strada da prendere, il centrodestra ha tre corsie diverse. La Lega accelera sulla difesa personale e sui cortei. FdI sterza sui risarcimenti. FI mette i freni. Nel mezzo, un decreto che fa fatica ad avanzare e una maggioranza che rischia di arrivare in Aula senza idee compatte. A riaprire la crepa è ancora la questione della legittima difesa. Due casi recenti hanno riportato tutto al centro del dibattito: la condanna definitiva al gioielliere Mario Roggero e la morte in fermo a Bologna di Abderrahim Fakir, il cittadino marocchino bloccato dalle forze dell’ordine. Da qui la mossa della Lega: cancellare il criterio della proporzionalità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Travaglio sulla legittima difesa.

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