Dopo il caso Roggero la Lega vuole cambiare la legge sulla legittima difesa la stessa firmata da Salvini

Notizia in breve

La Lega ha annunciato l’intenzione di modificare la legge sulla legittima difesa, la stessa approvata durante il mandato di Matteo Salvini come ministro dell’Interno nel governo Conte I. La proposta arriva dopo il caso Roggero, anche se i dettagli specifici delle modifiche non sono stati ancora resi noti. La volontà di cambiare la normativa è stata comunicata ufficialmente dal partito, senza ulteriori approfondimenti sui contenuti della modifica.