Dopo il caso Roggero la Lega vuole cambiare la legge sulla legittima difesa la stessa firmata da Salvini
La Lega ha annunciato l’intenzione di modificare la legge sulla legittima difesa, la stessa approvata durante il mandato di Matteo Salvini come ministro dell’Interno nel governo Conte I. La proposta arriva dopo il caso Roggero, anche se i dettagli specifici delle modifiche non sono stati ancora resi noti. La volontà di cambiare la normativa è stata comunicata ufficialmente dal partito, senza ulteriori approfondimenti sui contenuti della modifica.
Ora la Lega vuole anche cambiare la legge sulla legittima difesa, la stessa firmata proprio da Matteo Salvini, quando era ministro dell'Interno nel governo Conte I. Un ddl a firma del senatore Borghi riscrive la norma attuale, eliminando i requisiti di "proporzionalità" e "pericolo attuale" e allargando così le maglie delle condotte non punibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Salvini.
Roggero. Ovvero Vota me, che sono più cattivo di lui (EDITORIALE)
Notizie e thread social correlati
“Non punibile qualsiasi reazione”, dalla Lega Ddl per cambiare la legge sulla legittima difesaLa Lega ha presentato un disegno di legge per modificare la legge sulla legittima difesa, prevedendo che qualsiasi reazione in difesa propria o...
“Non punibile qualsiasi reazione”, dalla Lega Pdl per cambiare la legge sulla legittima difesaLa Lega e il Pdl chiedono che le reazioni alla legittima difesa siano considerate non punibili.
Temi più discussi: Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Caso Roggero, la grazia non può correggere una sentenza definitiva.
Giorgia Meloni interviene sul caso Roggero. In un’intervista al Corriere della Sera, la premier parla di un problema di proporzionalità delle pene dopo la condanna del gioielliere di Grinzane Cavour, entrato in carcere a Bollate. Chi è in grado di giudicare il facebook
Dopo il caso Roggero la Lega vuole cambiare la legge sulla legittima difesa: Non punibile qualsiasi reazioneIl disegno di legge (primo firmatario Claudio Borghi) punta a escludere la punibilità in caso di aggressione a mano armata in casa o in negozio, eliminando il vincolo della proporzionalità e della per ... today.it
Mario Roggero da ieri è in carcere, dopo la condanna definitiva. Il centrodestra pretende per lui la grazia affermando che il suo è un caso di legittima difesa. Non per i magistrati ed è difficile dar loro torto guardando le immagini di quella vicenda. L’Italia non è i x.com
Dopo il caso Roggero la Lega vuole cambiare la legge sulla legittima difesa, la stessa firmata da SalviniOra la Lega vuole anche cambiare la legge sulla legittima difesa, la stessa firmata proprio da Matteo Salvini, quando era ministro dell'Interno nel governo ... fanpage.it
Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit