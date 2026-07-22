Legittima difesa | Salvini incalza e la maggioranza è indecisa sul da farsi

Il leader della Lega ha chiesto una modifica alla legge sulla legittima difesa. La maggioranza non ha ancora deciso se approvare o meno la proposta. La posizione del partito si concentra sull'aumento delle pene per chi si difende, e sulla tutela dei manifestanti durante i cortei. La discussione sulla riforma è ancora aperta, con divisioni tra i partiti della coalizione di governo.

Tutti vogliono più sicurezza. Ma sulla strada da prendere, il centrodestra ha tre corsie diverse. La Lega accelera sulla difesa personale e sui cortei. FdI sterza sui risarcimenti. FI mette i freni. Nel mezzo, un decreto che fa fatica ad avanzare e una maggioranza che rischia di arrivare in Aula senza idee compatte. A riaprire la crepa è ancora la questione della legittima difesa. Due casi recenti hanno riportato tutto al centro del dibattito: la condanna definitiva al gioielliere Mario Roggero e la morte in fermo a Bologna di Abderrahim Fakir, il cittadino marocchino bloccato dalle forze dell’ordine. Da qui la mossa della Lega: cancellare il criterio della proporzionalità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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