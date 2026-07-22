Al Senato, la legge elettorale sta per essere discussa dopo aver ottenuto il via libera alla Camera. Le opposizioni di sinistra continuano a protestare, criticando la proposta e sollevando accuse di destabilizzazione. Le discussioni si svolgono in un clima di tensione, con le forze di maggioranza che difendono la riforma senza cedere alle pressioni. La discussione si concentra sulle modalità di voto e sui criteri di rappresentanza, mentre il testo si avvicina alla definitiva approvazione.

Legge elettorale in arrivo al Senato. Dopo il via libera a Montecitorio, con annesso psicodramma delle sinistre, la riforma targata governo Meloni si appresta ad approdare nell’aula di Palazzo Madama. Fin dalle prime battute in commissione Affari costituzionali, presieduta da Andrea De Priamo di Fratelli d’Italia che sarà anche il relatore di maggioranza, le opposizioni si sono messe di traverso. Dietro al solito racconto della “ferita alla Costituzione”, della “pessima riforma” e della “forzatura della maggioranza” polemizzano preventivamente sui tempi e il numero delle audizioni previste. Legge elettorale in arrivo al Senato, le sinistre fanno melina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Senato.

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, la sinistra fa melina e piagnucola anche al Senato. Gridano allo scandalo perché temono stabilità e preferenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, inizia l’iter al Senato. Le opposizioni gridano alla “forzatura”. De Priamo: “Ben 26 audizioni, approfondiremo ma senza perdere tempo”L’iter della legge elettorale è iniziato al Senato, dopo il passaggio alla Camera.

La legge elettorale arriva in Senato: fari su preferenze e firmeLa legge elettorale è arrivata in Senato, con il dibattito acceso su preferenze e firme.

Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, la sinistra sceglie il voto segreto sperando nei franchi tiratori; Legge elettorale, Meloni dopo ko su preferenze: ha vinto la palude, serve una riflessione; Melonellum | Cosa prevede la nuova legge elettorale, e perché conviene a Meloni.

Sui fatti di #Bologna interviene nuovamente #GiorgiaMeloni. Violenza inaccettabile, tolleranza zero contro chi spacca tutto, dice. In un'intervista a tutto campo al @ilgiornale la premier torna anche sulla legge elettorale: Voglio governi stabili, la sinistra gli inci x.com

Allarme democratico!. Così dalla legge elettorale all’Autonomia la sinistra prepara ricorsi alla ConsultaLa strategia del campo largo per battere la destra: adire la via della Consulta. Su tutti i dossier, dallo Stabilicum alle potenziali nuove regole che estendono la legittima difesa ... ilfoglio.it

Roggero e Fakir, gli scontri e la legge elettorale: le forzature, a destra e a sinistraI casi di attualità fanno lievitare le tensioni tra i due schieramenti tra recriminazioni incrociate, reticenze e smarcamenti ... corriere.it