La legge elettorale arriva in Senato | fari su preferenze e firme

La legge elettorale è arrivata in Senato, con il dibattito acceso su preferenze e firme. Dopo il fallimento alla Camera, il tema delle preferenze potrebbe essere nuovamente presentato al Senato, dove il voto non è segreto e ha influenzato la bocciatura. I partiti monitorano attentamente la discussione in attesa di incardinamento del testo.

In attesa che il testo venga incardinato a Palazzo Madama, si sono già riaccesi i fari dei partiti sulla legge elettorale. Il nodo principale rimane quello delle preferenze, bocciato nel primo passaggio alla Camera e che potrebbe essere ripresentato al Senato (dove non è previsto voto segreto, decisivo nella bocciatura). Ma i partiti minori del fronte progressista si mobilitano per difendere il diritto ad avere sulla scheda i propri simboli. Nel corso di una conferenza stampa, che rappresenta anche un primo tentativo di unita', Piu' Europa, Psi, Progetto Civico, Piu' Uno e Possibile hanno preso posizione contro l'emendamento di Forza Italia approvato alla Camera e che metterebbe a rischio le firme raccolte dai partiti per presentare le liste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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