L’iter della legge elettorale è iniziato al Senato, dopo il passaggio alla Camera. La proposta è stata incardinata e il relatore sarà il senatore di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Affari costituzionali. Le opposizioni hanno definito il procedimento una “forzatura”. Sono previste 26 audizioni, con l’intento di approfondire i dettagli senza dilazionare i tempi.

Countdown per la riforma elettorale al Senato. La proposta di legge, già licenziata a Montecitorio, è stata incardinata a Palazzo Madama: per la maggioranza il relatore sarà Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Affari costituzionali. È stato fissato entro giovedì 23, alle 12, il termine per la richiesta di audizioni, che saranno in tutto 26 (contro le 72 della Camera). Di cui 16 solo quelle delle opposizioni, quattro per gruppo. “Si svolgeranno il prima possibile, immagino la prossima settimana”, ha detto De Priamo. Mercoledì 22 ci sarà una nuova seduta della commissione Affari costituzionali in cui si proseguirà nella discussione sulla programmazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Legge elettorale, inizia l’iter al Senato. Le opposizioni gridano alla “forzatura”. De Priamo: “Ben 26 audizioni, approfondiremo ma senza perdere tempo”

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