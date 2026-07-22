A settembre, in Parlamento, si terranno le votazioni sulla legge elettorale. Il termine per presentare gli emendamenti è previsto per i primi di agosto. Successivamente, le discussioni in Commissione Affari costituzionali e in Aula sono programmate per quel mese. La discussione riguarda sia i tempi di approvazione sia il tema delle preferenze elettorali, che continua a essere oggetto di dibattito tra i membri delle commissioni.

AGI - Ancora fibrillazioni a palazzo Madama sul dossier della legge elettorale. Sia sul 'timing', sia sul nodo delle preferenze. Il termine per gli emendamenti dovrebbe essere fissato ai primi di agosto, ma in ogni caso i voti in Commissione Affari costituzionali e successivamente in Aula dovrebbero tenersi a settembre. Ma resta il muro contro muro tra maggioranza e opposizione, così come resta la tensione tra Fratelli d'Italia e Forza Italia sulla possibilità che siano i cittadini a scegliere i rappresentanti in Parlamento. La premier: "Legge utile per governare senza inciuci". "Penso sia utile per la nazione avere una legge elettorale che assicuri governabilità e stabilità, e permetta a chi vince le elezioni di governare senza inciuci o maggioranze arcobaleno", ha affermato la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Legge elettorale, il testo in aula a settembre

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