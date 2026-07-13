Legge elettorale | oggi il testo alla Camera da martedì battaglia in aula

Se intesa sulla legge elettorale (un proporzionale con premio di maggioranza) sarà, sarà al fotofinish. Nel centrodestra gli sherpa lavorano pancia a terra per trovare il punto di incontro sulle preferenze, che potrebbe dar vita ad un unico emendamento di maggioranza da portare direttamente in Aula. I tempi sono stretti, e il conto alla rovescia è scattato: la deadline è lunedì 13 luglio, all’ora di pranzo. Allo studio ci sarebbe una rosa limitata di soluzioni che ruotano attorno all’ipotesi del solo capolista o di una piccola quota bloccata e il resto no. Ma, in particolare dentro Lega e FI, sarebbe ancora in corso un confronto interno ai partiti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Legge elettorale, come funziona e cosa cambia

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