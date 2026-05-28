Il centrodestra ha raggiunto un accordo sulla legge elettorale e ha presentato un nuovo testo con le ultime modifiche condivise tra gli alleati. La proposta esclude volutamente le preferenze, che rimangono un tema ancora aperto e divisivo. La legge sarà discussa in aula a partire dal 26 giugno.

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il centrodestra trova l'accordo sulla legge elettorale, presentando un nuovo testo con le ultime modifiche condivise tra gli alleati, lasciando volutamente fuori le preferenze, vero nodo mai sciolto e materia divisiva. Fino all'ultimo le opposizioni hanno chiesto di vederci chiaro, carte alla mano, anche perché l'approdo in Aula del dossier sulle nuove regole del gioco è stato fissato, nella capigruppo di oggi, il 26 giugno. Ed ecco che il 'cartaceo' si materializza a fine giornata, a Montecitorio, quando la commissione Affari costituzionali torna a riunirsi. Ad annunciare il cosiddetto testo bis o Bignami 2, 20 pagine a cui si allegano anche i facs simile sulla scheda elettorale, è il deputato di Fratelli d'Italia Angelo Rossi, uno dei quattro relatori del testo base sul sistema di voto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Legge elettorale in Aula dal 26 giugno, centrodestra trova accordo: ecco il testo bis

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