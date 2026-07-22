Il Partito Democratico ha nominato due commissari con esperienza per gestire le aree di Ercolano e Castellammare, dopo le recenti scosse telluriche. La decisione è stata presa per garantire la ricostruzione e il rafforzamento delle comunità locali. La scelta si è resa necessaria a causa di legami poco chiari con alcune reti criminali e per rafforzare l’attenzione sulla legalità. I nuovi commissari sono stati incaricati di guidare le operazioni di ricostruzione e di rafforzare la presenza del partito nella zona.

Il Pd corre ai ripari su Ercolano e Castellammare dopo le scosse telluriche delle ultime settimane. Un cambio di marcia impresso nominando due dirigenti di grande esperienza come commissari per ricostruire le rispettive comunità dem. E, quindi, arriveranno il deputato Arturo Scotto a Castellammare di Stabia, comune amministrato dal centrosinistra ed appena sciolto per infiltrazioni dei clan, e Giorgio Zinno, consigliere regionale ed ex sindaco di San Giorgio a Cremano, ad Ercolano. Un comune, quest’ultimo, guidato negli ultimi anni dal centrosinistra e da poche settimane dalla sindaca dem Antonietta Garzia. Ma qui, nel comune vesuviano, negli ultimi giorni è scoppiato un caso che ha fatto drizzare le antenne ai dirigenti campani del partito guidati da Piero De Luca. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Legami opachi con i clan, il Pd sceglie i commissari: «C?è bisogno di legalità»

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