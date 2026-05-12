Una donna di 36 anni è stata arrestata a Primavalle con l’accusa di aver ucciso il compagno. Secondo le ricostruzioni, avrebbe colpito l’uomo con la cornice di un quadro e un’asta di un appendiabiti. Durante l’arresto, avrebbe anche ammesso di avere legami con il clan Spada. La vicenda si è svolta nel corso di una lite che ha portato alla tragedia.

Lo ha ucciso colpendolo con la cornice di un quadro e un’ asta appendiabiti: è stata arrestata con l’accusa di omicidio Monica Belciug, cittadina romena di 36 anni, che lo scorso 28 aprile ha provocato la morte del compagno 60enne Alberto Pacetti, ucciso in un appartamento di via Angelo Fava nel quartiere Primavalle di Roma. Sono stati i violenti colpi inferti al capo con i due oggetti a far morire Pacetti, trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico Gemelli dove è deceduto subito dopo il ricovero. Secondo le indagini – coordinate dal sostituto procuratore Antonio Di Cicco – e dalle dichiarazioni dei testimoni, “lui era succube di Monica”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccide il compagno con l’appendiabiti vantandosi di avere legami con il clan Spada: arrestata 36enne a Primavalle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Roma, massacra e uccide il compagno con un appendiabiti: arrestata Monica Belciug, la vittima è Alberto PacettiHa massacrato e ucciso il compagno convivente di 60 anni lo scorso aprile con un appendiabiti: arrestata Monica Belciug a Primavalle.

Parma, uccide il compagno con una coltellata: arrestata 21enneUna coltellata al torace e una versione dei fatti che non ha convinto gli investigatori.

Argomenti più discussi: Sono una degli Spada, e uccide il compagno con un appendiabiti: il delitto a Primavalle; Omicidio a Monte Mario, massacra e uccide compagno durante lite in casa. Arrestata una 36enne; Roma, massacra e uccide il compagno con un appendiabiti: arrestata Monica Belciug, la vittima è Alberto Pacetti; Uccide il compagno durante una lite in casa: ?Alberto Pacetti massacrato con la cornice di un quadro e un’asta appendiabiti. La 36enne...

#Roma Sono una del #clanSpada, e uccide il compagno con un appendiabiti: il delitto a #Primavalle x.com

Qualcuno ha mai visto questo prima? Un Warlock dell'Afflizione che uccide al volo il proprio compagno di squadra? reddit

Roma, massacra e uccide il compagno con un appendiabiti: arrestata Monica Belciug, la vittima è Alberto PacettiHa massacrato e ucciso il compagno convivente di 60 anni lo scorso aprile con un appendiabiti: arrestata Monica Belciug a Primavalle ... fanpage.it