Traffico di droga e legami con il clan | altri arresti della guardia di finanza

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, nell’ambito di un’indagine condotta dalla guardia di finanza in diverse regioni, sono stati eseguiti ulteriori arresti riguardanti un traffico di droga e collegamenti con un clan criminale. L’intervento si inserisce in un’operazione avviata lo scorso 6 maggio, quando in provincia di Salerno furono fermate diverse persone coinvolte in attività illecite. Le forze dell’ordine hanno approfondito le indagini anche nel territorio pontino, portando a nuovi provvedimenti giudiziari.

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Nuovi risvolti, anche nel territorio pontino, dopo l’operazione della guardia di finanza di Salerno del 6 maggio scorso che aveva portato a una serie di arresti per traffico di droga. Nella giornata di oggi, giovedì 21 maggio, infatti, i finanzieri del comando provinciale, sotto il coordinamento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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