Traffico di droga e legami con il clan | altri arresti della guardia di finanza

Nelle ultime settimane, nell’ambito di un’indagine condotta dalla guardia di finanza in diverse regioni, sono stati eseguiti ulteriori arresti riguardanti un traffico di droga e collegamenti con un clan criminale. L’intervento si inserisce in un’operazione avviata lo scorso 6 maggio, quando in provincia di Salerno furono fermate diverse persone coinvolte in attività illecite. Le forze dell’ordine hanno approfondito le indagini anche nel territorio pontino, portando a nuovi provvedimenti giudiziari.

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