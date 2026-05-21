Traffico di droga e legami con il clan | altri arresti della guardia di finanza
Nelle ultime settimane, nell’ambito di un’indagine condotta dalla guardia di finanza in diverse regioni, sono stati eseguiti ulteriori arresti riguardanti un traffico di droga e collegamenti con un clan criminale. L’intervento si inserisce in un’operazione avviata lo scorso 6 maggio, quando in provincia di Salerno furono fermate diverse persone coinvolte in attività illecite. Le forze dell’ordine hanno approfondito le indagini anche nel territorio pontino, portando a nuovi provvedimenti giudiziari.
Nuovi risvolti, anche nel territorio pontino, dopo l’operazione della guardia di finanza di Salerno del 6 maggio scorso che aveva portato a una serie di arresti per traffico di droga. Nella giornata di oggi, giovedì 21 maggio, infatti, i finanzieri del comando provinciale, sotto il coordinamento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Traffico di droga e legami con i clan cosentini: 5 arresti
Sullo stesso argomento
Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza: in un anno 31 arresti e 64 chili di droga sequestratiFIRENZE – il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica –...
Lotta al traffico di stupefacenti, corriere della droga arrestato dalla Guardia di FinanzaOvulatore della droga arrestato alla stazione centrale di Napoli con 120 ovuli di eroina e cocaina Napoli.
Quattro arresti per traffico di droga a Salerno! Cosa è successo? Il provvedimento è un ulteriore sviluppo dell’operazione scattata lo scorso 6 maggio Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #Avellino #Caserta #clanFezzadeVivo #clanf facebook
Arresti per un traffico di droga smantellato a Campobasso: la base operativa era in un appartamento al quartiere Cep, dove la @poliziadistato ha sequestrato oltre mille grammi di stupefacenti e più di 8mila euro in contanti #IoSeguoTgr @TgrRai x.com
Argentina: Milei attacca la stampa, difende Espert dopo che 'Fred' Machado si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode nel tentativo di evitare accuse di traffico di droga negli USA reddit
Traffico di droga tra Avellino e Salerno, quattro misure cautelariTre persone agli arresti domiciliari, obbligo di firma per un altro uomo. Sono le misure cautelari eseguite dalla guardia di finanza di salerno nell'ambito delle indagini della direzione distrettuale ... rainews.it
Pizzini e armi per gestire il traffico di droga, 5 arrestiAl vertice della piramide un giovane di 25 anni residente a Domodossola. Il gruppo utilizzava applicazioni di messaggistica istantanea criptate e social network e VPN per le vendite ... rainews.it