Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso della Lega Ciclismo Professionistico contro la sospensione della convenzione con la Federazione Ciclistica Italiana. La richiesta riguardava la sospensione delle delibere federali del 13 agosto 2024, che avevano sospeso la convenzione. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale.

La FederCiclismo annuncia, tramite un comunicato stampa, che il Tribunale Federale ha rigettato il ricorso della Lega Ciclismo Professionistico, la quale richiedeva la sospensione delle delibere federali con cui la FCI aveva sospeso la convenzione del 13 agosto 2024. Le motivazioni principali che hanno portato alla sentenza: “ Risultano legittime le delibere oggi impugnate; infatti, le stesse rientrano nei poteri di vigilanza e di urgenza concessi dallo Statuto e dalla Convenzione al Presidente della Federazione “. Una ulteriore ragione per il rigetto del ricorso: “ Tutte le attività sportive programmate sono svolte secondo il programma della Lega. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lega Ciclismo Professionistico, rigettato il ricorso contro la sospensione della convenzione con la FCI

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