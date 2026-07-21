La Federazione Italiana Ciclismo ha commissariato la Lega Ciclismo Professionistico a causa di ripetute e gravi violazioni delle norme federali e della convenzione firmata il 13. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui comportamenti contestati. La misura riguarda l’intervento diretto sulla gestione della lega, senza indicare eventuali conseguenze immediate per le competizioni in corso. La situazione si mantiene sotto osservazione in attesa di sviluppi.

La Lega Ciclismo Professionistico è stata commissariata. Questa è la decisione presa dalla Federazione Italiana Ciclismo, “in ragione delle ripetute e gravi violazioni delle norme federali e della convenzione sottoscritta in data 13.8.2024”. Il Consiglio Federale ha deciso di nominare, come commissario, Mauro Capone, generale dell’Arma dei Carabinieri, che incontrerà gli associati in una riunione alla fine del mese di luglio. Nello specifico, la convenzione a cui fa riferimento il comunicato della FCI regolava i rapporti tra la Federazione e la Lega. Roberto Pella, Presidente della LCP, avrebbe venduto in una gara i diritti tv dei campionati femminili professionistici, i quali non erano presenti nel suo pacchetto, ma facevano capo alla Federazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lega Ciclismo Professionistico commissariata. La decisione della Federazione

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Roberto Pella - Presidente Lega Ciclismo Professionistico

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