L’effetto Mondiale contagia la Nfl | i giocatori chiedono addio ai campi sintetici

I giocatori di football della Nfl chiedono di eliminare i campi sintetici, preferendo l’erba naturale. La protesta arriva dopo il Mondiale di calcio, che ha acceso un dibattito sulla qualità del terreno di gioco. Le star della lega sostengono che il campo naturale sia più sicuro e migliore per le prestazioni. Al momento, molte competizioni si svolgono ancora su superfici artificiali, ma la richiesta di cambiare sta crescendo tra i professionisti.

L’appello dei giocatori di football. Il Mondiale di calcio ha acceso una protesta che va ben oltre il pallone. A prendere posizione sono infatti le stelle della Nfl, convinte che l’erba naturale debba diventare lo standard anche nel football americano. Da Caleb Williams, quarterback dei Chicago Bears, a George Kittle dei San Francisco 49ers, passando per Breece Hall e Jaxson Dart, sempre più giocatori stanno chiedendo alle franchigie di abbandonare i campi sintetici. Alla base della mobilitazione c’è un tema di sicurezza. Secondo il sindacato dei giocatori della Nfl, le superfici artificiali aumentano il rischio di infortuni agli arti inferiori perché trattengono maggiormente i tacchetti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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