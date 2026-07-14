Le temperature elevate stanno causando numerosi interventi di emergenza in diverse regioni italiane, dal Piemonte alla Calabria. I cantieri e i rider si preparano a scioperare, chiedendo maggiori controlli sulla sicurezza. Sono stati segnalati bollini rossi e situazioni di crisi in vari settori, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro durante le ore più calde. La priorità resta la tutela della sicurezza in ambienti soggetti a sforzi intensi e temperature estreme.

Bollini rossi in aumento, emergenze di vario genere dal Piemonte alla Calabria e la questione della sicurezza sul lavoro nelle ore di caldo torrido che diventa priorità assoluta. A Firenze, è bollino rosso dall’8 luglio, senza neppure un giorno di tregua e con l’allerta massima almeno fino al 15 (e temperature massime percepite tra 37 e 39 gradi). Anche Perugia, Brescia e Torino sono bollino rosso, mentre in bollino arancione sono Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Mercoledì, alla lista di città da bollino rosso, si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma, mentre saranno nove le città in arancione (Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caldo torrido, l’Italia soffoca: dai cantieri ai rider (pronti allo sciopero) è appello alla sicurezza. Si chiedono più controlli anche nei campi

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