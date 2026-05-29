Ritiro Inter diversi giocatori a rischio assenza per Chivu in Germania con il Mondiale | spazio ai giovani

Durante il ritiro dell'Inter in Germania, alcuni giocatori sono a rischio assenza a causa delle convocazioni per il Mondiale. La squadra si sta preparando con un focus sui giovani, che avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore in assenza di alcuni titolari. La presenza di alcuni elementi chiave potrebbe essere compromessa, aprendo spazio a nuove chance per i giovani talenti nerazzurri. La rosa si sta adattando alle possibili assenze per le competizioni internazionali.

di Paolo Moramarco Ritiro Inter, diversi giocatori a rischio assenza per Chivu in Germania: i giovani nerazzurri avranno spazio per sopperire alle assenze dei titolari. La stagione 202627 dell’Inter inizierà in Germania, dopo una fase di test atletici ad Appiano Gentile prevista prima della metà di luglio. Il ritiro sarà svolto a quasi 700 metri d’altezza, con l’obiettivo di preparare fisicamente la squadra in vista di una stagione impegnativa. Assenze dei titolari e spazio ai giovani. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non tutti i calciatori saranno subito a disposizione di Cristian Chivu: i sette nerazzurri impegnati al Mondiale ( Akanji, Bonny, Calhanoglu, Dumfries, Lautaro Martinez, Sucic e Thuram ) potranno aggregarsi successivamente, dopo aver usufruito di circa tre settimane di ferie. 🔗 Leggi su Internews24.com

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