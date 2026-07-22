L’edilizia pubblica cambia look con il ’Bosco orizzontale’ di Boeri E accelera il welfare abitativo

Notizia in breve

A Monza, la trasformazione dell’edilizia residenziale pubblica si realizza con il progetto chiamato “Bosco orizzontale” ideato dall’architetto Boeri. Oltre a questo intervento, si segnala che l’edilizia pubblica sta adottando un nuovo approccio e che ci sono iniziative che mirano ad accelerare il welfare abitativo. Tra le opere più rilevanti, oltre al progetto di via Bramante da Urbino, ci sono interventi di riqualificazione e nuove costruzioni di alloggi pubblici.