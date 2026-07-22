L’edilizia pubblica cambia look con il ’Bosco orizzontale’ di Boeri E accelera il welfare abitativo

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monza, la trasformazione dell’edilizia residenziale pubblica si realizza con il progetto chiamato “Bosco orizzontale” ideato dall’architetto Boeri. Oltre a questo intervento, si segnala che l’edilizia pubblica sta adottando un nuovo approccio e che ci sono iniziative che mirano ad accelerare il welfare abitativo. Tra le opere più rilevanti, oltre al progetto di via Bramante da Urbino, ci sono interventi di riqualificazione e nuove costruzioni di alloggi pubblici.

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Non c’è soltanto il grande progetto Pinqua di via Bramante da Urbino. A Monza la trasformazione dell’edilizia residenziale pubblica passa attraverso una rete di cantieri che stanno in parte rigenerando il patrimonio dell’edilizia pubblica residenziale, con interventi che puntano a migliorare la sostenibilità, l’accessibilità e l’efficienza energetica. In via Manara 33 è partito a giugno dell’anno scorso il maxi intervento da 2,75 milioni di euro per riqualificare il condominio comunale di 57 alloggi: cappotti termici, nuovi impianti e manutenzioni straordinarie accompagneranno un percorso destinato a ridurre consumi ed emissioni. Lo stesso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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