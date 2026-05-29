Stefano Boeri ha affermato che ogni progetto architettonico comporta una scelta difficile tra molte opzioni. Ha parlato delle sfide dell’architettura moderna, evidenziando il ruolo di progetti come il Bosco Verticale e la “città ecosistema”. Boeri ha sottolineato l’importanza di integrare natura e urbanizzazione, puntando a soluzioni sostenibili. Queste opere mirano a creare ambienti urbani più verdi e resilienti, affrontando le complessità di sviluppo e sostenibilità nelle città contemporanee.

«Ogni progetto è una selezione crudele tra possibilità infinite». Nelle parole di Stefano Boeri, l’architetto e urbanista ideatore del complesso residenziale Bosco Verticale inaugurato a Milano nel 2014, c’è forse la definizione più intensa dell’architettura contemporanea: un equilibrio instabile tra immaginazione e limite, tra ricerca e materia, tra utopia e responsabilità. Ed è proprio in questa tensione “folle e appassionante” che prende forma un’idea di città come ecosistema fluido, condiviso tra esseri umani, natura e biodiversità. Un modello - quello dell’edificio “vivente” che muta e cresce come gli alberi e arbusti distribuiti sui... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Le sfide dell’architettura, il Bosco Verticale e la “città ecosistema” di Stefano Boeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il POTENZIALE della città di ROMA per STEFANO BOERI

Notizie e thread social correlati

La rinascita dell’ex deposito ATAC: il progetto di Stefano Boeri a RomaA Roma, un progetto di rigenerazione urbana prevede la trasformazione dei Depositi delle Vittorie, un ex deposito ATAC, in un centro multifunzionale...

Un parco sospeso a 15 metri di altezza: Stefano Boeri firma la trasformazione dell'ex deposito AtacUn nuovo spazio urbano prende forma nel cuore della città grazie al progetto dell’architetto Stefano Boeri, che ha ideato la rigenerazione dell’ex...

Ad Amsterdam un incontro sull'architettura sostenibileSi è svolto presso l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam un incontro dedicato all'architettura contemporanea in occasione della presentazione del volume 'Bosco Verticale - Morphology of a Vertic ... ansa.it

Le sfide dell'architettura, tra tecnologia e sostenibilitàQual è l'impatto delle città sull'ambiente? E come può l'architettura affrontare le grandi sfide del presente, come il cambiamento climatico? L'edizione 2025 della Triennale di Architettura di Lisbona ... tg24.sky.it