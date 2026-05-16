Boeri trasforma una rimessa dell' Atac a Roma in una Corte Verde con bosco

Un ex deposito di autobus dell'Atac nel quartiere Prati di Roma è stato riconvertito in una Corte Verde, una struttura che integra un bosco al suo interno. La trasformazione ha portato alla creazione di uno spazio aperto, con aree verdi e alberi, all’interno di un’area precedentemente destinata al deposito di mezzi pubblici. La modifica è stata portata avanti senza modificare la destinazione d’uso originaria, mantenendo la funzione di spazio pubblico e ambientale. La nuova struttura si trova nel cuore del quartiere e rappresenta un intervento di riqualificazione urbana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui