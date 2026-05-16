Boeri trasforma una rimessa dell' Atac a Roma in una Corte Verde con bosco

Da agi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex deposito di autobus dell'Atac nel quartiere Prati di Roma è stato riconvertito in una Corte Verde, una struttura che integra un bosco al suo interno. La trasformazione ha portato alla creazione di uno spazio aperto, con aree verdi e alberi, all’interno di un’area precedentemente destinata al deposito di mezzi pubblici. La modifica è stata portata avanti senza modificare la destinazione d’uso originaria, mantenendo la funzione di spazio pubblico e ambientale. La nuova struttura si trova nel cuore del quartiere e rappresenta un intervento di riqualificazione urbana.

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AGI - Un ex deposito di autobus dell'Atac, nel quartiere Prati, trasformato in una Corte Verde con una 'foresta sospesa' nel cuore di Roma: è il progetto di rigenerazione affidato allo studio dell'architetto Stefano Boeri che porterà alla realizzazione di un Centro Polivalente per cultura, formazione, commercio, co-working e tempo libero con una nuova piazza a uso pubblico e un giardino pensile di 8.000 metri quadri. L'ex rimessa Atac di piazza Bainsizza, un gioiello di architettura industriale di inizio '900 e dismessa da quasi 20 anni, rinascerà a nuova vita. "Un esempio virtuoso di rigenerazione urbana",... 🔗 Leggi su Agi.it

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