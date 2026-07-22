Un uomo di 44 anni è stato arrestato nella periferia di Lecce dopo aver spinto la madre contro una vetrina e aver tentato di accoltellare il fratello, che si era barricato in camera. La Polizia di Stato è intervenuta per fermare l’uomo, che aveva aggredito i familiari. L’arresto è stato eseguito sul posto.

È di un arresto il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella periferia di Lecce, dove un uomo di 44 anni è stato fermato per aggressione ai danni dei familiari. L’episodio si è verificato nella prima mattinata del 19 luglio, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire a seguito di una segnalazione di violenza domestica. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una richiesta d’aiuto giunta alla Sala Operativa. Un uomo, spaventato e barricato nella propria abitazione, ha chiesto soccorso dopo essere stato vittima di una violenta aggressione da parte del fratello maggiore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lecce, spinge la madre contro una vetrina e tenta di accoltellare il fratello barricato in camera: arrestato

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