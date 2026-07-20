Tenta di uccidere il padre e aggredisce madre e fratello | arrestato

Notizia in breve

Un uomo ha tentato di uccidere il padre e ha aggredito madre e fratello durante la serata a Trentola Ducenta, nel Casertano. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’uomo. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. L’intervento è avvenuto intorno alle ore serali, quando le forze dell’ordine sono state chiamate a seguito delle violenze. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.