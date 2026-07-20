Tenta di uccidere il padre e aggredisce madre e fratello | arrestato

Da anteprima24.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha tentato di uccidere il padre e ha aggredito madre e fratello durante la serata a Trentola Ducenta, nel Casertano. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’uomo. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. L’intervento è avvenuto intorno alle ore serali, quando le forze dell’ordine sono state chiamate a seguito delle violenze. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.

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Tempo di lettura: 3 minuti Serata di violenza a Trentola Ducenta, nel Casertano, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere una grave aggressione in ambito familiare culminata con l’ arresto di un 47enne di San Marcellino (CE), gravemente indiziato, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, dei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni personali. L’episodio si è verificato nella serata di ieri 19 luglio, quando i militari della Stazione Carabinieri di Cesa, con il supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa, sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza “112”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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