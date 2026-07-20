Tenta di uccidere il padre e aggredisce madre e fratello | arrestato
Un uomo ha tentato di uccidere il padre e ha aggredito madre e fratello durante la serata a Trentola Ducenta, nel Casertano. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’uomo. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. L’intervento è avvenuto intorno alle ore serali, quando le forze dell’ordine sono state chiamate a seguito delle violenze. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.
Tempo di lettura: 3 minuti Serata di violenza a Trentola Ducenta, nel Casertano, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere una grave aggressione in ambito familiare culminata con l’ arresto di un 47enne di San Marcellino (CE), gravemente indiziato, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, dei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni personali. L’episodio si è verificato nella serata di ieri 19 luglio, quando i militari della Stazione Carabinieri di Cesa, con il supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa, sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza “112”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
TERRORE A BERGAMO: RUMENO TENTA DI RAPIRE BIMBA AL SUPERMERMERCATO E LE ROMPE UNA GAMBA. ARRESTATO
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Trentola Ducenta, tenta di uccidere il padre in auto e aggredisce madre e sorella: arrestato
Giugliano, tenta di uccidere il fratello e si barrica in casa con la madre: arrestato dai CarabinieriUn uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver sparato almeno sette colpi di pistola tra il cortile condominiale e una finestra dell’abitazione.
Temi più discussi: Cagliari: respinto da insegnante di danza, 52enne tenta di ucciderla e poi si spara; Volvera: litiga con la moglie e tenta di strangolarla. Arrestato dai carabinieri per tentato omicidio; Varese, uccise il suocero e sfigurò la moglie, chiesto ergastolo con isolamento diurno per l'ex avvocato di Busto Arsizio; Investe lo zio con il proposito di ucciderlo, 38enne denunciato per tentato omicidio.
Un uomo di 52 anni è morto a Cagliari dopo aver puntato contro di sé il fucile con cui aveva prima tentato di uccidere una donna. Erano da poco passate le 10 quando è scattato l'allarme all'ingresso di una scuola di danza nel quartiere di Mulinu becciu. Sec x.com
Freepressonline. . Notiziario flash del 3 luglio 2026 Spari verso macelleria equina di via Stazzone Tenta di uccidere la compagna, arrestato Controlli a tappeto a San Berillo e Librino Abbandona una lavatrice in strada. Beccato Salvo Giuffrida # facebook
Ho preso il mio 1° giocatore reddit
Spari davanti alla scuola di danza: 52enne tenta di colpire un’insegnante e si suicidaSpari davanti a una scuola di danza a Cagliari: un uomo di 52 anni muore dopo aver tentato di colpire un’insegnante. Il fatto è avvenuto nel quartiere Mulinu Becciu. notizie.it
Pescivendolo tenta di uccidere il fratello a Riposto a colpi di mannaia: altri due i feriti che cercano di disarmarloUna lite furibonda, scaturita da motivi ancora in corso di accertamento, finisce nel sangue a Riposto, nel Catanese, con un tentativo di omicidio. E' accaduto stamattina dove chi si trovava tra via ... lasicilia.it