Lecce ko in amichevole col Timi?oara | pochi spunti Fruchtl para due rigori

Da sosfanta.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Lecce ha perso 1-0 in un’amichevole contro la Politehnica Timi?oara. La partita si è disputata senza Berisha, Gandelman, Veiga, Esteban e Kaba. Due rigori sono stati parati dal portiere avversario. Nessun altro dettaglio rilevante sulla dinamica della partita.

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Brutto Lecce quest'oggi in amichevole: la squadra di Di Francesco perde per 1-0 in amichevole contro la Politehnica Timi?oara. Davvero pochi spunti dalla gara, a cui non hanno preso parte Berisha, Gandelman, Veiga, Esteban e Kaba. Da sottolineare solo i due rigori parati da Fruchtl, subentrato nel secondo tempo a Falcone in porta. Ecco la cronaca da Tmw: "Di Francesco sceglie di partire con Falcone tra i pali, Kovac, Siebert, Tiago Gabriel e Ndaba a comporre il quartetto difensivo, Pierotti, Gorter e Maleh a centrocampo e Laerke, Stulic e Onyemachi in attacco. A fine primo tempo tanti cambi con Fruchtl, Ubani, Gaspar, Gabi Jean, Gallo, Fofana, Ngom, Coulibali, Burnete e N'Dri che sono subentrati ai primi undici, senza però riuscire a cambiare l'inerzia del match. 🔗 Leggi su Sosfanta.com

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