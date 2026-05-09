Juventus Women Primavera ko col Milan in semifinale scudetto | bianconere recriminano per due rigori

Nella semifinale del campionato under 19 femminile, la squadra juventina ha perso contro il Milan. Durante l’incontro, le ragazze della Juventus hanno contestato due decisioni arbitrali che non hanno portato all’assegnazione di due rigori a loro favore. La partita si è conclusa con il risultato sfavorevole alla squadra juventina, che ha visto interrompersi così la corsa verso la finale del torneo.

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