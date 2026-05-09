Juventus Women Primavera ko col Milan in semifinale scudetto | bianconere recriminano per due rigori
Nella semifinale del campionato under 19 femminile, la squadra juventina ha perso contro il Milan. Durante l’incontro, le ragazze della Juventus hanno contestato due decisioni arbitrali che non hanno portato all’assegnazione di due rigori a loro favore. La partita si è conclusa con il risultato sfavorevole alla squadra juventina, che ha visto interrompersi così la corsa verso la finale del torneo.
di Mauro Munno Juventus Women Primavera ko col Milan in semifinale scudetto: le bianconere recriminano per la mancata assegnazione di due rigori. Si infrange in semifinale il sogno scudetto della Juventus Women Primavera, sconfitta per 3-1 dal Milan (che ha schierato una formazione più esperta) sul campo di Sassuolo. Nonostante il vantaggio del miglior piazzamento in regular season, che avrebbe permesso alle bianconere di qualificarsi anche con un pareggio, la squadra di Bruzzano ha ceduto alla maggiore esperienza delle rossonere. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Dopo un primo tempo più a tinte rossonere, il Milan sblocca il match al 50? con Strauss.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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