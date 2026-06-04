Il portiere azzurro ha parato tre rigori durante la partita contro la Spagna, contribuendo alla vittoria ai rigori e alla qualificazione in finale del torneo europeo under 17. La partita si è conclusa 1-1 nei tempi regolamentari, con il portiere che si è distinto per le sue parate nei momenti decisivi. Ora si attende la finale contro il Belgio.

C’è un supereroe tra i pali, che prende di peso l’Italia e la spinge in finale all’Europeo U17. Si chiama Christian Lupo, è nato a Bari e fa inorgoglire il settore giovanile del Lecce, dove agli stranieri (filone noto) si stanno aggiungendo radici piantate nel territorio pugliese. Un rigore parato nei 90’, più altri due – dopo avere studiato un foglietto con gli appunti sui tiratori – nella serie dal dischetto che decide la semifinale contro la fortissima Spagna. Avversaria che abbiamo guardato negli occhi, anche nei momenti di affanno. Perché tra i giovani va così: l’Italia è una potenza consolidata e arriva a giocarsi la seconda finale in tre anni, sperando di ripetere i fasti del 2024 quando la doppietta di Camarda al Portogallo fece salire sul tetto d’Europa la squadra di Massimiliano Favo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Impresa Italia, è in finale all'Europeo U17! Lupo para tre rigori, Spagna ko. Ora il Belgio

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