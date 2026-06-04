Impresa Italia è in finale all' Europeo U17! Lupo para tre rigori Spagna ko Ora il Belgio
Il portiere azzurro ha parato tre rigori durante la partita contro la Spagna, contribuendo alla vittoria ai rigori e alla qualificazione in finale del torneo europeo under 17. La partita si è conclusa 1-1 nei tempi regolamentari, con il portiere che si è distinto per le sue parate nei momenti decisivi. Ora si attende la finale contro il Belgio.
C’è un supereroe tra i pali, che prende di peso l’Italia e la spinge in finale all’Europeo U17. Si chiama Christian Lupo, è nato a Bari e fa inorgoglire il settore giovanile del Lecce, dove agli stranieri (filone noto) si stanno aggiungendo radici piantate nel territorio pugliese. Un rigore parato nei 90’, più altri due – dopo avere studiato un foglietto con gli appunti sui tiratori – nella serie dal dischetto che decide la semifinale contro la fortissima Spagna. Avversaria che abbiamo guardato negli occhi, anche nei momenti di affanno. Perché tra i giovani va così: l’Italia è una potenza consolidata e arriva a giocarsi la seconda finale in tre anni, sperando di ripetere i fasti del 2024 quando la doppietta di Camarda al Portogallo fece salire sul tetto d’Europa la squadra di Massimiliano Favo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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