Lebron-Miami il ritorno? Gli Heat pubblicano per errore link e orario della presentazione poi sparisce tutto

I social dei Miami Heat hanno pubblicato per errore un link e la data, il 27 luglio, per la presentazione di LeBron James. Poco dopo, il contenuto è stato rimosso. Non ci sono ancora conferme ufficiali su un ritorno del giocatore alla franchigia della Florida. La pubblicazione ha generato speculazioni tra i tifosi, ma al momento non ci sono annunci ufficiali o dettagli sulle trattative in corso.

LeBron James torna ai Miami Heat? Certezze in merito non ci sono, per ora, ma gli addetti social della franchigia della Florida hanno pubblicato nelle scorse ore sul proprio canale YouTube una data (il 27 luglio) e un link per connettersi alla presentazione del giocatore. Tutto è sparito dopo pochi secondi, ma il web non ha lasciato passare la questione. Da South Beach i dirigenti hanno smentito la circostanza riducendola a un mero errore: stando a quanto affermato si sarebbe trattato di un test per prepararsi all'eventuale ingaggio e conseguente lavoro social per diffondere la notizia. Veramente è stato un involontario errore o si è trattato di un modo per scatenare le fantasie di tifosi e appassionati? Al momento non è dato sapere, ma di certo ormai la decisione è prossima a essere presa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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LeBron to Miami Just Got More Real… The Heat Have a Huge Advantage

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