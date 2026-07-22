Una clamorosa gaffe o un banale errore? Il dubbio sorge spontaneo dopo che i Miami Heat hanno pubblicato sul loro canale YouTube il link a una diretta streaming programmata dal titolo "Conferenza stampa di presentazione di LeBron James" seguita dalla data del 27 luglio. Stando a quanto sostiene la squadra, i responsabili dei social media si stavano preparando all'eventualità dell'ingaggio di James e hanno pubblicato per errore il link alla pagina YouTube della squadra. Il post è stato poi cancellato. Chiaramente la vicenda ha scatenato le illazioni di stampa e tifosi. Il Prescelto è un free agent dopo aver declinato l'opzione di rinnovo contrattuale coi Lakers e Miami è una delle possibili destinazioni di James, oltre a Cleveland, Golden State e Philadelphia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ma allora LeBron va a Miami? Gaffe social degli Heat: pubblicano il link della sua presentazione, poi...

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