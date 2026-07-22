LeBron James viene annunciato dai Miami Heat ma poi viene cancellato tutto | È stato un errore
I Miami Heat hanno pubblicato un video di presentazione di LeBron James sui loro canali ufficiali, annunciando il suo arrivo alla squadra. Dopo poche ore, il video è stato rimosso e la comunicazione è stata cancellata, con un messaggio che ha definito l'episodio come un errore. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli ufficiali sulla vicenda.
I Miami Heat annunciano l'arrivo di LeBron James pubblicando un video di presentazione sui propri canali ufficiali, ma poi cancellano tutto definendolo un errore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LeBron James Is Leaving the Lakers... Are the Miami Heat Next
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I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE Per settimane è stato accostato anche a Olimpia Milano, ma alla fine Mike James è approdato all'Efes. E il contratto è molto importante. facebook