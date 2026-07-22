LeBron James viene annunciato dai Miami Heat ma poi viene cancellato tutto | È stato un errore

Notizia in breve

I Miami Heat hanno pubblicato un video di presentazione di LeBron James sui loro canali ufficiali, annunciando il suo arrivo alla squadra. Dopo poche ore, il video è stato rimosso e la comunicazione è stata cancellata, con un messaggio che ha definito l'episodio come un errore. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli ufficiali sulla vicenda.