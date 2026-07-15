Un passeggero ha aperto accidentalmente l’uscita di sicurezza prima del decollo, causando la cancellazione del volo da Manchester. L’incidente ha portato alla sospensione del volo a causa di un problema tecnico, anche se l’apertura non era prevista. L’evento ha portato a un ritardo e alla cancellazione del viaggio, senza altri dettagli sulle conseguenze per gli altri passeggeri.

Dover rimandare un volo a causa di un imprevisto tecnico è un'esperienza purtroppo comune per molti viaggiatori, ma trovarsi con il viaggio cancellato perché un passeggero ha accidentalmente aperto l'uscita di sicurezza è decisamente un evento fuori dal comune. Questo è esattamente ciò che è accaduto nella serata di domenica 12 luglio a bordo del volo GR679 operato dalla compagnia aerea Aurigny, che avrebbe dovuto collegare l'aeroporto di Manchester con l'isola di Guernsey. L'aereo, pronto a decollare alle ore 19:05, non è mai riuscito a staccarsi dall'asfalto ed è stato rimosso immediatamente dal servizio di linea a causa dell'apertura improvvisa del portellone di emergenza mentre si trovava ancora sulla pista di rullaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Passeggero apre per errore l'uscita d'emergenza prima del decollo (e il volo da Manchester viene cancellato)

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