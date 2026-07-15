Passeggero apre per errore l' uscita d' emergenza prima del decollo e il volo da Manchester viene cancellato

Da ilmessaggero.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un passeggero ha aperto accidentalmente l’uscita di sicurezza prima del decollo, causando la cancellazione del volo da Manchester. L’incidente ha portato alla sospensione del volo a causa di un problema tecnico, anche se l’apertura non era prevista. L’evento ha portato a un ritardo e alla cancellazione del viaggio, senza altri dettagli sulle conseguenze per gli altri passeggeri.

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Dover rimandare un volo a causa di un imprevisto tecnico è un'esperienza purtroppo comune per molti viaggiatori, ma trovarsi con il viaggio cancellato perché un passeggero ha accidentalmente aperto l'uscita di sicurezza è decisamente un evento fuori dal comune. Questo è esattamente ciò che è accaduto nella serata di domenica 12 luglio a bordo del volo GR679 operato dalla compagnia aerea Aurigny, che avrebbe dovuto collegare l'aeroporto di Manchester con l'isola di Guernsey. L'aereo, pronto a decollare alle ore 19:05, non è mai riuscito a staccarsi dall'asfalto ed è stato rimosso immediatamente dal servizio di linea a causa dell'apertura improvvisa del portellone di emergenza mentre si trovava ancora sulla pista di rullaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

passeggero apre per errore l uscita d emergenza prima del decollo e il volo da manchester viene cancellato
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