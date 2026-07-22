L'attaccante portoghese, in partenza dal Milan, si trova in Brasile per un periodo di relax. In Turchia, invece, si intensificano le trattative tra due club di Istanbul, Fenerbahce e Galatasaray, che cercano di assicurarsi il suo ingaggio. La decisione sul futuro dell'attaccante è attesa nelle prossime settimane.

Mentre Leao si rilassa sulle spiagge del Brasile, in Turchia ha preso il via un vero e proprio testa a testa tra due rivali storiche di Istanbul. Galatasaray e Fenerbahce stanno provando ad ingaggiare l'attaccante portoghese, destinato a lasciare il Milan in estate. In Via Aldo Rossi non è ancora stata recapitata alcuna offerta ufficiale, ma i due club hanno messo sul tavolo uno stipendio faraonico per convincere il giocatore a trasferirsi in Süper Lig. Milan, Leao si gode le vacanze in Brasile. Come si nota dalle storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Rafael Leao si trova in Brasile per trascorrere le ultime settimane di vacanza. Non si tratta di una novità: già la scorsa estate l'attaccante portoghese era volato a San Paolo per godersi alcuni giorni di relax con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao, relax in Brasile e sirene turche: è testa a testa tra Fenerbahce e Galatasaray

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