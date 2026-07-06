Fenerbahçe e Besiktas hanno manifestato interesse per l’attaccante belga, ormai considerato fuori dal progetto del Napoli. La società partenopea chiede 10 milioni di euro per la cessione.

Il futuro di Lukaku al Napoli sembra ormai lontano. A riferirlo è il giornalista di mercato Nicolò Schira: Fenerbahçe e Besiktas hanno mostrato interesse per l’attaccante belga, e il Napoli chiede 10 milioni di euro per cederlo. Il centravanti ex Inter guadagna 8 milioni a stagione, con un contratto in scadenza a giugno 2027: i 10 milioni richiesti corrispondono più o meno al suo valore a bilancio, quindi non una minusvalenza. Lukaku fuori dal Napoli: la richiesta e i club turchi. Non è un fulmine a ciel sereno. Che il belga fosse tra i partenti possibili lo si respirava da settimane: proprio noi avevamo raccontato come il Napoli rischiasse di perderlo, con Lukaku tra i primi obiettivi del Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lukaku è fuori dal progetto del Napoli? Sirene turche dal Fenerbahçe e dal Besiktas, gli azzurri chiedono 10 milioni

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