La Roma accelera per blindare Celik | la mossa di Gasperini per spegnere le sirene turche del Fenerbahce

La Roma sta lavorando per rinnovare il contratto di Zeki Celik, con decisioni attese nei prossimi giorni. La trattativa riguarda la possibilità di mantenere il giocatore in rosa o di consentirgli un ritorno in Turchia, dove il Fenerbahçe ha manifestato interesse. La società sta cercando di rafforzare il legame con il difensore, mentre il club turco continua a monitorare la situazione. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso.

Il futuro di Zeki Celik alla Roma si deciderà nei prossimi giorni, lungo un asse di mercato che oscilla pericolosamente tra la permanenza a Trigoria e un clamoroso ritorno in patria. Il difensore turco ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, dopo una stagione vissuta a lungo nell’incertezza, le probabilità di una firma sul rinnovo sono improvvisamente aumentate. Dietro questa sterzata c’è la precisa volontà di Gian Piero Gasperini, convinto di poter ancora valorizzare l’esterno all’interno del suo scacchiere tattico. Eppure, proprio mentre la diplomazia tra l’entourage del calciatore e la dirigenza romanista sembra aver trovato la strada giusta per l’intesa economica, dall’estero è spuntata un’insidia legata a doppio filo alle dinamiche societarie della Süper Lig. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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