Rafael Leao sta valutando nuove destinazioni e ha due opzioni per il suo futuro. Il calciatore, attualmente in forza a un club di Serie A, ha il tempo limitato per decidere. Le quote di mercato indicano un interesse crescente da parte di altri club, ma ancora nessuna trattativa ufficiale. La sua situazione contrattuale e le possibilità di trasferimento sono al centro delle speculazioni, mentre il calciatore riflette sulla prossima stagione.

MILAN, ITALY - MAY 24: Rafael Leao of AC Milan in action during the Serie A match between AC Milan and Cagliari Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on May 24, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco LuzzaniGetty Images) Ci sono altri indizi che portano a pensare che la storia tra Leao e il Milan sia al capolinea dopo lo sfogo premondiale del giocatore. Prima della partenza con la sua Nazionale, infatti, aveva detto che avrebbe voluto cambiare aria, desiderio che pare aver confermato anche negli ultimi giorni, al rientro dagli Usa. Scopriamo le quote nuova squadra Leao entro l'1 settembre, ultimo giorno della sessione di mercato estiva. Nelle ultime ore Leao è partito per le vacanze e ha scelto la destinazione Turchia, cioè il Paese che potrebbe anche diventare quello del suo futuro calcistico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao cerca squadra: due opzioni per il futuro (ma il tempo stringe). Ecco le quote

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Temi più discussi: Non solo Leao, Gimenez è l'altro punto interrogativo del Milan: il futuro e le prospettive dopo una stagione da incubo; Moretto - Da Modric e Karetsas agli addii di Leao ed Estupuinan: il punto sul mercato del Milan; Leao voleva la Premier, ma (per ora) nessuno si muove: il Milan lo aspetta a Perth. E la Turchia...; Milan, Leao ti fa ricco: con la cessione dell'asso portoghese si prevede una plusvalenza da 50 milioni di euro.

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