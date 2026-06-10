Il calciatore portoghese ha dichiarato di voler lasciare il club di Milano. Le sue parole hanno alimentato speculazioni sul suo futuro, con alcune fonti che indicano possibili destinazioni. Secondo i bookmaker, ci sono diverse squadre che potrebbero ingaggiarlo, anche se nessuna ufficialmente ha confermato l'interesse. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sul trasferimento o sulla permanenza del giocatore.

MILAN, ITALY - MAY 24: Rafael Leao of AC Milan Luka Modric after the Serie A match between AC Milan and Cagliari Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on May 24, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco LuzzaniGetty Images) Il portoghese ribadisce di voler cambiare aria, ma quali sono le squadre interessate al suo acquisto? La storia tra Rafael Leao e il Milan sta finendo nel peggiore dei modi possibile. Dopo sette anni, uno Scudetto e una Supercoppa, ora il divorzio si profila come inevitabile. Nell'ultima di una serie di interviste rilasciate in patria, il portoghese ha ribadito tutta la delusione per gli ultimi mesi in rossonero, ribadendo la volontà di cambiare aria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leao insiste: "Addio Milan". Ma dove può andare? Ecco tutte le opzioni per i bookie

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