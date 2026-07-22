Rafael Leao ha annunciato l’addio al Milan. Secondo le quote di mercato, ci sono due opzioni principali per il suo futuro. La prima prevede un trasferimento in un club di Premier League, con scommesse sulla sua permanenza in Italia o in Spagna. La seconda possibilità riguarda un trasferimento in un club della Bundesliga. Leao non ha ancora firmato un nuovo contratto e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

MILAN, ITALY - MAY 24: Rafael Leao of AC Milan in action during the Serie A match between AC Milan and Cagliari Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on May 24, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco LuzzaniGetty Images) Ci sono altri indizi che portano a pensare che la storia tra Leao e il Milan sia al capolinea dopo lo sfogo premondiale del giocatore. Prima della partenza con la sua Nazionale, infatti, aveva detto che avrebbe voluto cambiare aria, desiderio che pare aver confermato anche negli ultimi giorni, al rientro dagli Usa. Scopriamo le quote nuova squadra Leao entro l'1 settembre, ultimo giorno della sessione di mercato estiva. Nelle ultime ore Leao è partito per le vacanze e ha scelto la destinazione Turchia, cioè il Paese che potrebbe anche diventare quello del suo futuro calcistico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leao, addio Milan: due opzioni per il futuro. Ecco le quote

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Temi più discussi: Aspiro a una nuova sfida: perché Rafael Leao è ancora al Milan anche se ha annunciato l'addio quasi due mesi fa; Quote nuova squadra Leao: Turchia o Premier nel futuro; Leao, Tomori e Gimenez: sono loro le spine del Milan; La strana estate di Leao: ha chiesto di andare via ma non lo vuole nessuno. Se parte, il Milan va su Karetsas.

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