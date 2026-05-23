Milan addio Furlani | da Galliani a Carnevali ecco le opzioni per il prossimo amministratore delegato

Da pianetamilan.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta valutando i candidati per il ruolo di amministratore delegato dopo le dimissioni di Furlani. Tra le opzioni ci sono un ex dirigente del club e un manager di un’altra squadra di Serie A. La società sta analizzando i profili e le competenze dei possibili sostituti. La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime settimane. Intanto, il club si prepara alla sfida di Champions contro il Cagliari, con un premio di 60 milioni in palio.

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Domani sarà una serata cruciale per il Milan: i rossoneri si giocano l'accesso alla Champions League contro il Cagliari. Serve vincere per avere la matematica certezza. Un obiettivo che sposta tantissimo per i rossoneri, visto che si parla di 60 milioni di euro in più solo di premi UEFA, senza considerare i ricavi dai biglietti. Un passo fondamentale per il futuro del Milan: senza questi incassi, i rossoneri potrebbero essere di fronte a un mercato di ridimensionamento, visto che sarebbe già il secondo senza i soldi della Champions League. Da lunedì in poi ci saranno sicuramente novità a livello societario per quanto riguarda il Diavolo, anche se non c'è ancora certezza su quello che potrebbe decidere di fare Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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