Il Milan sta valutando tre possibili soluzioni per il futuro di Allegri, con l’ipotesi di un suo addio. Le opzioni includono l’esonero, un trasferimento al Napoli o un incarico nella nazionale. La società sta analizzando le diverse possibilità, mentre si attende una decisione definitiva. RedBird, il fondo di investimento proprietario del club, ha interesse a conoscere l’orientamento finale prima di intervenire. La situazione resta in fase di valutazione senza comunicazioni ufficiali sui piani futuri.

Il fallimento del Milan sta aprendo la via alla rivoluzione di RedBird e Gerry Cardinale: la sconfitta contro il Cagliari ha escluso il Milan dalla prossima edizione della Champions League, con tutti i risvolti negativi del caso. Si va verso un 'fuori tutto': via Furlani, Tare, Moncada e Allegri, con Ibrahimovic e Calvelli che avranno in mano le scelte per il futuro. Per l'allenatore livornese ci sono tre strade possibili in questo momento. Diverse opzioni per il futuro di Massimiliano Allegri: la prima vede l'esonero da parte del Milan, senza risoluzioni del contratto da circa 5 milioni di euro per la prossima stagione e senza buonuscita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tre opzioni per il futuro di Allegri: ecco dove può andare e cosa spera RedBird

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Milan, il futuro: da Allegri a Tare, cosa può succedere

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