Nuovi dettagli riguardano la morte di Abderrahim Fakir, 42 anni, avvenuta a Bologna dopo un intervento delle forze dell’ordine. Si approfondiscono i minuti immediatamente successivi all’intervento, ma non sono ancora stati resi noti tutti i riscontri ufficiali. Le indagini continuano a verificare le circostanze della morte, senza confermare né smentire eventuali responsabilità o cause precise. La procura sta esaminando le testimonianze e i reperti raccolti sul luogo.

Nuovi elementi emergono sull’inchiesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un intervento della Polizia. Oltre alle immagini degli ultimi istanti di vita, gli investigatori hanno acquisito altri filmati che documentano quanto accaduto prima e dopo l’arrivo degli agenti, consentendo una ricostruzione sempre più dettagliata della vicenda. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, i video realizzati dai residenti e le registrazioni della bodycam di uno dei poliziotti coprono circa cinquanta minuti degli eventi. Le immagini sono ora al centro degli accertamenti per chiarire la dinamica dell’intervento e verificare se siano state rispettate le procedure previste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Le testate, poi…”. Morte Fakir, si scopre ora: cos’è successo in quei minuti

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