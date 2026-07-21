La morte di un uomo marocchino di 42 anni durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna è stata resa nota solo ora. La vicenda, ancora sotto esame, coinvolge un intervento delle forze dell’ordine e si trova al centro di un procedimento giudiziario. I dettagli dell’accaduto sono oggetto di indagini e non sono stati ancora resi pubblici.

La morte di Fakir, il cittadino marocchino di 42 anni deceduto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, è al centro di una complessa ricostruzione giudiziaria. La Procura di Bologna sta esaminando ogni fase dell’accaduto, dalle prime segnalazioni dei residenti fino all’arrivo dei soccorsi e alla constatazione del decesso. Il punto cruciale dell’inchiesta riguarda gli ultimi 54 minuti di vita dell’uomo. Gli inquirenti stanno comparando orari, filmati, telefonate ai numeri di emergenza, testimonianze e accertamenti medico-legali, con l’obiettivo di definire una sequenza dei fatti il più possibile precisa e verificabile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Cos’è successo davvero”. Fakir morto a Bologna, la scoperta soltanto ora

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