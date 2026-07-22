Prima dell’intervento, un video mostra l'uomo che si colpisce la testa contro un garage e viene spruzzato con spray mentre giace a terra. Nelle immagini successive, si vede l’uomo senza scarpe, in pantaloni scuri e maglietta bordeaux, che grida e si tocca la testa, chiedendo aiuto e un’ambulanza. Si sente anche una voce che dice: «Mi vogliono ammazzare».

C’è un uomo a terra, fuori di sé, senza scarpe, pantaloni scuri e maglietta bordeaux. Grida aiuto, si porta le mani al capo più volte, come se la testa gli scoppiasse, chiede un’ambulanza, si percepisce che dica qualcosa del tipo «Aiuto, mi vogliono ammazzare». Poi si alza, cammina a cavalcioni fino alle saracinesche dei garage e sbatte forte i pugni come per bussare, continua a chiedere “Aiuto”, si volta e cammina anche con le mani alzate. A pochi passi da lui ci sono tre uomini che non sembrano in pericolo, restano fermi ma Fakir non si avvicina a loro. Succede in un arco di tempo precedente di circa 50 minuti la morte di Abderrahim Fakir, domenica 19 luglio al Pilastro, periferia di Bologna. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Morte di Fakir, cosa si vede negli altri video prima e dopo l'intervento dei poliziotti: «Le testate contro un garage e lo spray spruzzato quando è a terra»

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