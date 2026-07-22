Il valore di mercato di Oracle si è ridotto di circa il 50% in un anno. La società ha accumulato un debito consistente per finanziare l’espansione dei data center legata ai progetti di intelligenza artificiale. Questa situazione mette sotto pressione le finanze aziendali e le prospettive di redditività a medio termine. La riduzione del valore azionario riflette le difficoltà nel mantenere la crescita in un contesto di costi elevati e di un indebitamento crescente.

Oracle si è dimezzata come valore borsistico nel giro di un anno e rischia che in futuro il fardello debitorio contratto per finanziare l’espansione dei data center gravi eccessivamente sulle sue finanze e le prospettive di redditività. Il gruppo di Austin celebre per le posizioni dominanti nel settore del cloud e delle tecnologie computazionali, fondato e guidato dal miliardario Larry Ellison, tra i più importanti e ben inseriti protagonisti del capitalismo tecnologico Usa, sta affrontando nel pieno della rivoluzione dell’intelligenza artificiale la necessità di far fronte con la difficile sostenibilità del proprio indebitamento e con le spese crescenti per le infrastrutture di calcolo necessarie. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le spine di Oracle nella corsa all’IA: brucia cassa e ha il debito sotto pressione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Investimenti, le scelte di tendenza dei Family office: IA tema dominante, dollaro sotto pressioneI family office globali stanno ribilanciando i portafogli, puntando su resilienza e diversificazione.

Il Sahel brucia ancora: l’attacco a Niamey mette sotto pressione il NigerUn attacco a Niamey ha causato la morte di 13 persone, tra cui 11 membri delle forze armate e due civili.