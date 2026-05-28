Investimenti le scelte di tendenza dei Family office | IA tema dominante dollaro sotto pressione

I family office globali stanno ribilanciando i portafogli, puntando su resilienza e diversificazione. L’intelligenza artificiale è il settore più investito, mentre il dollaro si indebolisce rispetto alle altre valute. La scelta di investimenti riflette le tensioni geopolitiche e le incertezze economiche attuali. Le decisioni riguardano principalmente tecnologie innovative e valute alternative. Nessuna informazione su specifici importi o entità coinvolte.

I family office globali stanno ridisegnando i propri portafogli all’insegna della resilienza e della diversificazione, in risposta a un quadro geopolitico ed economico segnato da incertezza prolungata. Il 60% di loro ha rivisto l’ asset allocation ed il 65% punta sulla debolezza del dollaro. È quanto emerge dall’UBS Global Family Office Report 2026, pubblicato oggi dal gruppo bancario svizzero, basato sulle risposte di 307 family office in oltre 30 mercati, con un patrimonio netto medio delle famiglie pari a 2,7 miliardi di dollari e asset gestiti in media per 1,3 miliardi. Rischi e revisione dell’asset allocation Il rapporto indica... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Resilient Alpha PE vs Family Offices—Best Funding Choice Explained!

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