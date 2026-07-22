Le Nazioni Unite dopo i Mondiali? Trump vuole Infantino alla guida dell’Onu

Donald Trump ha espresso interesse per la candidatura di Gianni Infantino alla guida delle Nazioni Unite, considerando il suo nome come possibile successore di António Guterres. La proposta è stata avanzata dopo i Mondiali, con l’ex presidente degli Stati Uniti che vede in Infantino un candidato adatto per il ruolo di leadership nell’ONU. La notizia non ha ancora ricevuto conferme ufficiali o dettagli sui tempi di eventuali candidature.

Donald Trump guarda già al futuro delle Nazioni Unite e avrebbe individuato in Gianni Infantino il candidato ideale per raccogliere l’eredità di António Guterres. Secondo quanto reso noto dal New York Post, il presidente degli Stati Uniti vorrebbe infatti sostenere l’attuale numero uno della Fifa nella corsa alla guida dell’Onu. Una suggestione destinata a far discutere, ma che negli ambienti vicini alla Casa Bianca sarebbe considerata tutt’altro che una semplice provocazione. Il tycoon ritiene che Infantino "sia rispettato da tutti in tutto il mondo e riconosce che ha una capacità speciale di unire le persone", quanto riferito al quotidiano statunitense una fonte vicina al presidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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