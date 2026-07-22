Dal calcio al Palazzo di Vetro | Trump vuole Infantino alla guida dell’Onu

Trump ha proposto Infantino come candidato alla guida dell’ONU, mentre il mandato di Guterres scade a dicembre. La proposta è stata comunicata a livello internazionale, senza indicazioni ufficiali su un supporto formale. Si tratta di un cambiamento rispetto alle candidature tradizionali, con la figura dell’attuale presidente della FIFA che si inserisce nel dibattito per la successione. La decisione finale sulla scelta del nuovo segretario generale sarà presa dal Consiglio di Sicurezza.

Con il mandato del segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, in scadenza a dicembre, è partito il toto-nomi per individuare il suo successore. Oltre ai candidati già noti, come l’ex presidente del Cile Michelle Bachelet, che non gode del gradimento degli Stati Uniti, e il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, l’argentino Rafael Grossi, sul quale pesa lo scetticismo della Gran Bretagna per via della disputa sulle isole Falkland, nelle ultime ore si starebbe facendo strada anche il nome dell’attuale presidente della FIFA, Gianni Infantino. Secondo il New York Post, a proporre la candidatura del numero uno della FIFA sarebbe stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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