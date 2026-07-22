Il 21 dicembre 2025, un incidente stradale ha causato la morte di Vince Zampella, noto per aver creato giochi come Call of Duty. Zampella era alla guida di una Ferrari 296 Gts sulle colline sopra Los Angeles quando si è verificato l’incidente. La vettura, considerata una delle hypercar di lusso, sarà messa all’asta, insieme ad altre auto di alta gamma come Ferrari e Pagani.

Il 21 dicembre 2025 il mondo del gaming ha detto addio a Vince Zampella, morto a causa di un incidente stradale mentre guidava la sua Ferrari 296 Gts sulle strade collinari che sovrastano Los Angeles. Come emergerà poi, quella Rossa era una delle auto più "convenzionali" a fare capolino dal suo vasto garage, dove negli anni Zampella aveva accumulato una collezione di hypercar acquistate grazie al successo del suo studio di videogiochi, la Infinity Ward, che ha portato alla luce la fortunata saga Call of Duty. Una squadra di hypercar tra le più rare e desiderabili dell'era moderna, che dopo la sua morte verranno battuta all'asta da RM Sotheby's nel corso della tradizionale Monterey Car Week, principale kermesse statunitense dedicata alle novità del mondo delle supercar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Gazzetta.it - Le hypercar del papà di Call of Duty all'asta: dalle Ferrari alle Pagani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tutte le novità di Goodwood 2026: dalle citycar elettriche alle hypercarAl Festival of Speed di Goodwood 2026 sono state presentate nuove auto, tra cui citycar elettriche e hypercar.

Concorso d'Eleganza Villa d'Este: Ferrari, Mercedes e Pagani, i modelli più rari dell'asta Brod ArrowsAl Concorso d'Eleganza Villa d'Este si sono trovate oltre 70 automobili da collezione, tra cui modelli rari e di grande valore.