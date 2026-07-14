Al Festival of Speed di Goodwood 2026 sono state presentate nuove auto, tra cui citycar elettriche e hypercar. Sono state mostrate diverse anteprime di veicoli elettrici destinati alla città, oltre a modelli di altissima potenza tra le hypercar. La manifestazione ha raccolto numerosi modelli di ultima generazione, con debutti di concept e versioni di produzione. La kermesse ha confermato la varietà di proposte nel settore automobilistico, spaziando da soluzioni compatte a supercar estremamente performanti.

Come da tradizione, il Festival of Speed di Goodwood ha funto da cornice d'eccezione a una lunga serie di novità automobilistiche. Dalle piccole elettriche da città alle hypercar più estreme al mondo, la kermesse inglese ha portato in scena ogni genere di anteprima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutte le novità di Goodwood 2026: dalle citycar elettriche alle hypercar

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