Concorso d' Eleganza Villa d' Este | Ferrari Mercedes e Pagani i modelli più rari dell' asta Brod Arrows

Al Concorso d'Eleganza Villa d'Este si sono trovate oltre 70 automobili da collezione, tra cui modelli rari e di grande valore. Tra le vetture più attese ci sono una Ferrari Daytona SP3, le Pagani Zonda Unica e la Sauber BMW M1. L'evento si svolge sul Lago di Como e richiama appassionati e collezionisti da tutto il mondo. Le stime di mercato indicano prezzi molto elevati per molte delle auto presenti, contribuendo a rendere l'evento uno dei più prestigiosi nel settore delle auto d'epoca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dalla Ferrari Daytona SP3 alle Pagani Zonda Unica e Sauber Bmw M1: stime da capogiro per le oltre 70 auto da collezione protagoniste dell'evento più atteso del fine settimana sul Lago di Como. Riflettori puntati sull'unico esemplare prodotto di Mercedes-Benz Boschert B300 Biturbo Gullwing Coupé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Concorso d'Eleganza Villa d'Este: Ferrari, Mercedes e Pagani, i modelli più rari dell'asta Brod Arrows ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025: This BMW i5 Changes Color Sullo stesso argomento Torna il Concorso d’Eleganza Villa d’Este(Adnkronos) – Dal 15 al 17 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più esclusivi del panorama automobilistico internazionale: il Concorso d’Eleganza... Sul lago di Como torna il Concorso d'Eleganza Villa d'EsteUn appuntamento esclusivo e imperdibile, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutto il mondo. Concorso d'eleganza per supercar a Firenze dal 16 al 18 ottobre. Aperte le iscrizioni per evento di Villa La Massa con vetture costruite dal 1990 a oggi #ANSAmotori #ANSA x.com [multi] Concorso d'Eleganza - Villa Borghese - Rome reddit Concorso d'Eleganza Villa d'Este, al via l'evento dedicato alle auto d'epoca: programmaLeggi su Sky TG24 l'articolo Concorso d'Eleganza Villa d'Este, al via l'evento dedicato alle auto d'epoca: programma ... tg24.sky.it Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: guida completa, prezzi e programmaScopri il programma del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 (15-17 maggio). Info su prezzi, riduzioni per il Public Day a Villa Erba ... motorbox.com